Поиск

Трамп хотел бы быстро добиться перемирия на Украине

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках украинского урегулирования хотел бы побыстрее увидеть перемирие между сторонами конфликта.

"Мне бы хотелось, чтобы быстро заключили перемирие", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп заявил, что рассчитывает выработать сделку по Украине, которая будет лучшим вариантом для обеих сторон.

"Я хотел бы видеть наилучшую для обеих сторон сделку", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп вновь отметил, что ожидает, что в ходе украинского урегулирования будет решаться вопрос "обмена территориями".

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ с 1 по 10 августа снизила отгрузки зерна на экспорт более чем в два раза

РФ с 1 по 10 августа снизила отгрузки зерна на экспорт более чем в два раза

Россия стала лидером по турпотоку в Узбекистан в первом полугодии

Россия стала лидером по турпотоку в Узбекистан в первом полугодии

"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });