Трамп хотел бы быстро добиться перемирия на Украине

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках украинского урегулирования хотел бы побыстрее увидеть перемирие между сторонами конфликта.

"Мне бы хотелось, чтобы быстро заключили перемирие", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп заявил, что рассчитывает выработать сделку по Украине, которая будет лучшим вариантом для обеих сторон.

"Я хотел бы видеть наилучшую для обеих сторон сделку", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп вновь отметил, что ожидает, что в ходе украинского урегулирования будет решаться вопрос "обмена территориями".