Мантуров заявил, что обрабатывающая промышленность РФ в 2025 г. выросла примерно на 3%

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Обрабатывающая промышленность РФ по итогам 2025 года, по предварительным данным, выросла на около 3%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В рамках планового курса на охлаждение экономики динамика в обрабатывающих отраслях промышленности действительно сохраняется положительная. Мы закончили 2025 год с показателями около 3%, в феврале мы более точно увидим цифры после получения официальной статистики", - сказал он.

"В отраслевом разрезе ситуация достаточно разнится. Хорошие показатели в фармацевтике, медицинской промышленности, радиоэлектронике. Это свыше 15%. Рост по химическому комплексу, включая минеральное удобрение, - рост составил более 6%. Вместе с тем, по наиболее чувствительному сжатию спроса отраслям мы видим снижение, но при этом мы, как правительство, постоянно контролируем ситуацию по предприятиям практически в ручном режиме для того, чтобы обеспечить адресную поддержку и контроль за финансовой устойчивостью этих предприятий", - отметил Мантуров.

Он также сообщил, что рост инвестиций в обрабатывающих отраслях за январь-сентябрь 2025 года составил 23%, до 5 трлн рублей.

По последним данным Росстата, российская обрабатывающая промышленность в январе-ноябре 2025 года показала рост в годовом выражении на 2,6%.

