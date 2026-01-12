Трейдеры Vitol и Trafigura предлагают нефть Венесуэлы компаниям Китая и Индии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мировые нефтетрейдеры Vitol и Trafigura начали переговоры с крупными индийскими и китайскими нефтеперерабатывающими заводами о потенциальной продаже венесуэльской нефти спустя несколько дней после того, как получили предварительное разрешение от правительства США на продажу нефти из Венесуэлы, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Трейдеры связались с ведущими азиатскими покупателями в выходные дни, переговоры находятся на ранней стадии, и никаких официальных предложений пока не поступало. Также трейдеры ведут переговоры с НПЗ из США.

Азия на протяжении многих лет, несмотря на санкции и ограничения США, являлась важнейшим рынком для венесуэльской нефти марки Merey, при этом Китай импортировал львиную долю венесуэльской нефти, покупая ее со скидкой, отмечает агентство.

Индийская компания Reliance Industries покупала нефть после получения соответствующего разрешения, но в прошлом году приостановила закупки после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины для покупателей венесуэльской нефти.

Переработчики нефти как в Индии, так и в Китае сейчас стремятся изучить возможность возобновления доступа к венесуэльской нефти, которая потенциально может стать еще одним источником поставок на и без того рынке с высоким объемом предложения.

Источники агентства отмечают, что государственная Indian Oil входит в число тех, кто ожидает подтверждения от Вашингтона о разрешении на возвращение на рынок нефти марки Merey. Reliance заявила на прошлой неделе, что ожидает разъяснений относительно доступа к венесуэльской нефти для неамериканских покупателей и "рассмотрит возможность покупки нефти в соответствии с требованиями законодательства".

Источники агентства Reuters сообщают, что Vitol и Trafigura предлагают венесуэльскую нефть компаниям в Индии и Китае с поставкой в марте, в частности, Vitol предложил партию нефти со скидкой в $8-8,5 за баррель по сравнению с ICE Brent на базисе c доставкой нефти.

В Vitol отказались от комментариев. Trafigura заявила, что предоставляет услуги по логистике и маркетингу для облегчения продажи венесуэльской нефти, но отказалась комментировать переговоры.

В воскресенье Vitol загрузил первую партию нафты из США в Венесуэлу на судно Hellespont Protector класса Panamax, которое, как ожидается, прибудет в венесуэльский порт Хосе 28 января, пишет Reuters со ссылкой на данные Kpler. Нафта используется для разжижения тяжелой венесуэльской нефти, что облегчает ее транспортировку и переработку.

Bloomberg указывает, что в последние годы Vitol работал по лицензиям Минфина США, занимаясь перевалкой нефти из Венесуэлы.

После захвата Соединенными Штатами 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро временное правительство страны согласилось экспортировать в США до 50 млн баррелей нефти. Планируется, что все доходы от продажи нефти будут поступать на контролируемые США банковские счета в интересах как Венесуэлы, так и Америки.