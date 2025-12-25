Поиск

Новак заявил о сбалансированности рынка нефтепродуктов в РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынок нефтепродуктов РФ на сегодняшний день сбалансирован, запасы, использованные ранее, восстановлены до уровней выше, чем год назад, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что в период повышенного спроса в августе-сентябре рынок регулировался "в ручном режиме".

"Мы прошли устойчиво период повышенного спроса. Были обеспечены дополнительные объемы производства на тех предприятиях, которые имели свободные мощности. Мы ограничили экспорт бензинов и экспорт дизельного топлива для того, чтобы в первую очередь обеспечить внутренний рынок. Создали условия для того, чтобы, в частности, например, по белорусскому направлению был возможен дополнительный импорт нефтепродуктов из нефти, которые мы поставляем на переработку в Республику Беларусь. Использовали остатки", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день "ситуация абсолютно спокойная".

"И на оптовом рынке цены значительно скорректировались вниз, и мы видим даже на автозаправочных станциях частичное снижение цен. В целом наш таргет составляет, что цены на заправках должны меняться не выше уровня инфляции в течение года в соответствии с ростом затрат, издержек, налогов и так далее", - добавил Новак.

Вице-премьер также отметил, что запасы нефтепродуктов на сегодняшний день восстановились до уровней даже выше, чем в прошлом году.

Александр Новак
