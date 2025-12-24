Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в ноябре 2025 года упало год к году более чем на треть, по сравнению с октябрем текущего года - подросло в пределах 10%, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За ноябрь в РФ было выпущено 54,1 тыс. легковых автомобилей (-34,1% г/г и +8,2% м/м).

Сильное падение показателя год к году обеспечено, в частности, эффектом высокой базы. Как сообщалось, в октябре 2024 г. в РФ была произведена 91 тыс. легковых машин, что, согласно данным Росстата, до сих пор является самым высоким месячным показателем с февраля 2022 г., в ноябре-декабре прошлого года - по 80 тыс. шт. Рост производства в IV квартале 2024 г. шел на фоне активизации авторынка в связи с повышением утильсбора и перезапуском программы программ господдержки спроса.

Важным фактором давления на показатели выпуска автомобилей в конце текущего года продолжает оставаться переход на режим неполной четырехдневной рабочей недели с конца сентября основного игрока российского авторынка по количеству реализуемых автомобилей - "АвтоВАЗа".

По итогам января-ноября 2025 г. в РФ было выпущено в общей сложности 591 тыс. легковых автомобилей (-12,6%).

Выпуск грузовиков в ноябре упал г/г на 43%, до 9,9 тыс. шт. По сравнению с октябрем текущего года объем их производства в прошлом месяце был на 12,9% меньше. С начала года грузовых автомобилей в РФ выпущено 119 тыс. шт. (-32,8%).

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце было произведено 900 шт. (-27,7% г/г и +23,5% м/м). По итогам 11 месяцев - 8,8 тыс. шт. (-34,8%).

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в ноябре упало год к году на 48,2%, до 10,3 тыс. единиц, и было на 19,2% меньше, чем в октябре текущего года. За январь-ноябрь их было выпущено 174 тыс. шт. (-16,3%).

Кузовов для автотранспорта в прошлом месяце было изготовлено 3,2 тыс. шт. (-37,9% г/г и -9,6% м/м), с начала года - 41,8 тыс. шт. (-41%).