Поиск

Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в ноябре 2025 года упало год к году более чем на треть, по сравнению с октябрем текущего года - подросло в пределах 10%, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За ноябрь в РФ было выпущено 54,1 тыс. легковых автомобилей (-34,1% г/г и +8,2% м/м).

Сильное падение показателя год к году обеспечено, в частности, эффектом высокой базы. Как сообщалось, в октябре 2024 г. в РФ была произведена 91 тыс. легковых машин, что, согласно данным Росстата, до сих пор является самым высоким месячным показателем с февраля 2022 г., в ноябре-декабре прошлого года - по 80 тыс. шт. Рост производства в IV квартале 2024 г. шел на фоне активизации авторынка в связи с повышением утильсбора и перезапуском программы программ господдержки спроса.

Важным фактором давления на показатели выпуска автомобилей в конце текущего года продолжает оставаться переход на режим неполной четырехдневной рабочей недели с конца сентября основного игрока российского авторынка по количеству реализуемых автомобилей - "АвтоВАЗа".

По итогам января-ноября 2025 г. в РФ было выпущено в общей сложности 591 тыс. легковых автомобилей (-12,6%).

Выпуск грузовиков в ноябре упал г/г на 43%, до 9,9 тыс. шт. По сравнению с октябрем текущего года объем их производства в прошлом месяце был на 12,9% меньше. С начала года грузовых автомобилей в РФ выпущено 119 тыс. шт. (-32,8%).

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце было произведено 900 шт. (-27,7% г/г и +23,5% м/м). По итогам 11 месяцев - 8,8 тыс. шт. (-34,8%).

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в ноябре упало год к году на 48,2%, до 10,3 тыс. единиц, и было на 19,2% меньше, чем в октябре текущего года. За январь-ноябрь их было выпущено 174 тыс. шт. (-16,3%).

Кузовов для автотранспорта в прошлом месяце было изготовлено 3,2 тыс. шт. (-37,9% г/г и -9,6% м/м), с начала года - 41,8 тыс. шт. (-41%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

 Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 г. выросла впервые за три года

Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

Цены производителей на бензин в ноябре снизились впервые за 7 месяцев

Правительство в 2026 году выделит на льготный лизинг судов 5 млрд рублей

Ипотека в РФ в ноябре выросла на 1,4%

Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

 Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

Средства юрлиц в банках РФ в ноябре выросли на значительные 2,6%

Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

 Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

 Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

 Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7957 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });