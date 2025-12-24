Поиск

Цены производителей на бензин в ноябре снизились впервые за 7 месяцев

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в ноябре 2025 года относительно предыдущего месяца снизились на 9,6% после роста на 4,4% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 11,7% в августе, на 13,8% в июле, на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть месяцев.

Как сообщил Росстат, в ноябре бензин марок от АИ-81 до АИ-92 у производителей подешевел на 13,1% (против роста на 4,5% месяцем ранее). Цены на бензин от АИ-93 до АИ-95 упали на 9,9% (предыдущий месяц - рост на 4,4%), от АИ-96 до АИ-98 - на 4,4% (в октябре - рост на 3,8%). Марки бензина от АИ-98 и выше стали дешевле на 5,1% (месяцем ранее - плюс 11%).

Цены производителей на дизельное топливо в ноябре 2025 года снизились на 4,1% после повышения на 11,6% в октябре, на 6% в сентябре, сокращения на 1,2% в августе, на 1,9% в июле, на 0,3% в июне, на 0,8% в мае, увеличения на 4,5% в апреле и на 0,3% в марте, понижения на 4,9% в феврале, на 6% в январе.

Потребительские цены на бензин в России в ноябре понизились на 0,8% после роста на 2,6% в октябре и в сентябре, повышения на 1,8% в августе, на 1,4% в июле, на 0,7% в июне, на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле и на 0,55% в марте, сообщал ранее Росстат.

В ноябре 2025 года по сравнению с октябрем цены производителей на нефть снизились на 7,0%, по сравнению с декабрем 2024 года упали на 33,2%; понижение тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом составило 0,9%, по сравнению с декабрем 2024 года - минус 2,0%.

Как сообщалось, по итогам 2024 года цены производителей на бензин повысились в РФ на 38,9%.

