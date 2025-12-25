"Ростех" планирует в 2026 году передать авиакомпаниям 12 самолетов SJ-100

Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Ростех" в 2026 году рассчитывает передать авиакомпаниям 12 импортозамещенных самолетов SJ-100, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

"(Сертификацию - ИФ) Superjet, я надеюсь, мы завершим в первом полугодии, потому что нам необходимо на следующий год 12 машин, уже готовых, передать авиакомпаниям", - сказал Чемезов журналистам.

Сертификация и начало серийных поставок среднемагистральных МС-21 по-прежнему ожидается в конце следующего года, добавил он.

Отвечая на вопрос, когда возможна сертификация авиадвигателя ПД-35, предназначенного для широкофюзеляжных самолетов, Чемезов сказал: "Ну, я думаю, что года два-три - это минимум".

В начале 2026 года должна завершиться сертификация SJ-100 и регионального Ил-114-300, после этого начнутся их серийные поставки, заявлял ранее Чемезов. В конце 2026 года, говорил он, ожидается сертификация и поставка первых двух серийно выпущенных МС-21. К 2030 году "Ростех" планирует нарастить производство МС-21 до 36 штук в год, а также выпускать по 20 SJ-100 и Ил-114-300 и от 10 до 20 Ту-214.