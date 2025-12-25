Мантуров заявил, что экспорт стали смог значительно компенсировать снижение спроса в РФ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рост экспортных поставок стали смог существенно компенсировать падение спроса внутри России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Впервые после введения санкций мы отмечаем серьезный рост экспортных поставок - на 20% по сравнению с прошлым годом, благодаря чему отечественные металлурги в значительной степени смогли компенсировать снижение на внутреннем рынке", - сказал он в интервью "Ведомостям".

В 2025 году ожидается снижение выплавки стали примерно на 5% - до 67 млн тонн, "учитывая охлаждение спроса на металлопродукцию в основных секторах потребления на внутреннем рынке, в том числе в строительном секторе", добавил Мантуров.

В 2026 году, по его прогнозам, поддержку спросу на российском рынке окажут масштабные инфраструктурные проекты, такие как строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а также ожидаемый рост потребности со стороны ТЭК и отечественного автомобилестроения с учетом планов по углублению локализации.



