Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса, обсуждались в том числе импортозамещение, курс рубля, ситуация с ключевой ставкой и кредитованием, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием", - сказал он.

На встрече также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента РФ и руководитель Центробанка, добавил Песков.

"Сама встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. В частности, участниками поднимались такие вопросы, как демографическая ситуация в стране, политика, которую ведут компании, направленная на поддержку рождаемости, инвестиционная активность компаний. Председатель РСПП пригласил Путина весной наступающего года на 35-й съезд РСПП", - сообщил пресс-секретарь президента.

По его словам, "затрагивались также вопросы защиты окружающей среды и другие вопросы". "Говорили о ставке, о кредитовании, о курсе рубля. Значительное внимание было уделено теме импортозамещения. И другие актуальные темы текущего момента экономического развития страны", - заключил Песков.