Поиск

Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса, обсуждались в том числе импортозамещение, курс рубля, ситуация с ключевой ставкой и кредитованием, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием", - сказал он.

На встрече также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента РФ и руководитель Центробанка, добавил Песков.

"Сама встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. В частности, участниками поднимались такие вопросы, как демографическая ситуация в стране, политика, которую ведут компании, направленная на поддержку рождаемости, инвестиционная активность компаний. Председатель РСПП пригласил Путина весной наступающего года на 35-й съезд РСПП", - сообщил пресс-секретарь президента.

По его словам, "затрагивались также вопросы защиты окружающей среды и другие вопросы". "Говорили о ставке, о кредитовании, о курсе рубля. Значительное внимание было уделено теме импортозамещения. И другие актуальные темы текущего момента экономического развития страны", - заключил Песков.

Кремль Владимир Путин бизнем встреча
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбито еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Песков заявил, что послания президента Федеральному собранию в 2025 году не будет

Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

Что произошло за день: среда, 24 декабря

ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи

Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

 Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре упал г/г с высокой базы более чем на треть

Цены производителей на бензин в ноябре снизились впервые за 7 месяцев

Правительство в 2026 году выделит на льготный лизинг судов 5 млрд рублей

Кабмин РФ расширит перечень жизненно необходимых лекарств

Путин попросил кабмин поддержать многодетные семьи в части налогообложения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7958 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });