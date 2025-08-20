ЦБ РФ рекомендовал банкам избегать аутсорсинга ряда критически важных процессов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг третьим лицам ряд критически важных процессов, в том числе утверждение стратегических документов, бухгалтерский учет, составление и представление отчетности в ЦБ, а также совершение банковских операций.

Информационное письмо за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина опубликовано на сайте регулятора.

Кроме того, во избежание повышенных рисков ЦБ рекомендовал банкам не передавать третьим лицам (внешним подрядчикам, контрагентам, участникам банковской группы) функции службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита.

Регулятор также рекомендовал банкам определить функции и ответственность органов управления и подразделений таким образом, чтобы исключить конфликты интересов. Решения об аутсорсинге критически важных процессов должны приниматься советом директоров.

ЦБ также рекомендует уполномоченному коллегиальному органу банка определять функциональные требования, критерии и способ выбора третьих лиц на аутсорсинг. Кроме того, правление банка должно проводить сравнительный анализ нескольких потенциальных исполнителей, оценивая их технические, экономические характеристики, опыт и деловую репутацию.

Требования к выполнению критически важных процессов должны включаться в договоры с третьими лицами. ЦБ рекомендует на ежегодной основе мониторить и проводить оценку на предмет целесообразности пересмотра или продления договоров.