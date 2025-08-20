Поиск

ЦБ РФ рекомендовал банкам избегать аутсорсинга ряда критически важных процессов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг третьим лицам ряд критически важных процессов, в том числе утверждение стратегических документов, бухгалтерский учет, составление и представление отчетности в ЦБ, а также совершение банковских операций.

Информационное письмо за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина опубликовано на сайте регулятора.

Кроме того, во избежание повышенных рисков ЦБ рекомендовал банкам не передавать третьим лицам (внешним подрядчикам, контрагентам, участникам банковской группы) функции службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита.

Регулятор также рекомендовал банкам определить функции и ответственность органов управления и подразделений таким образом, чтобы исключить конфликты интересов. Решения об аутсорсинге критически важных процессов должны приниматься советом директоров.

ЦБ также рекомендует уполномоченному коллегиальному органу банка определять функциональные требования, критерии и способ выбора третьих лиц на аутсорсинг. Кроме того, правление банка должно проводить сравнительный анализ нескольких потенциальных исполнителей, оценивая их технические, экономические характеристики, опыт и деловую репутацию.

Требования к выполнению критически важных процессов должны включаться в договоры с третьими лицами. ЦБ рекомендует на ежегодной основе мониторить и проводить оценку на предмет целесообразности пересмотра или продления договоров.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге
Разлив мазута в Керченском проливе

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю
Разлив мазута в Керченском проливе

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Brent подорожала до $66,05 за баррель

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6999 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });