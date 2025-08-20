Китай за семь месяцев резко нарастил импорт российских цветных металлов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Китай за январь-июль 2025 года резко увеличил закупки российских цветных металлов и сократил импорт платиноидов, говорится в материалах Главного таможенного управления КНР.

В частности, импорт первичного алюминия из России за 7 месяцев этого года вырос в денежном выражении на 58% г/г, составив $3,27 млрд (против $2,07 млрд за 7 месяцев 2024 года). Это около 1,26 млн тонн по текущим ценам LME против 804 тысяч тонн за аналогичный период 2024 года. В июле Китай ввез алюминия на $488 млн, что вдвое больше, чем годом ранее ($243,7 млн).

Импорт рафинированной меди из России за 7 месяцев по стоимости вырос в 2,3 раза г/г, до $2,57 млрд (против $1,1 млрд годом ранее). Это соответствует примерно 263 тысячам тонн по актуальным ценам LME. В июле поставки рафинированной меди из России выросли на 17% г/г, до $302 млн.

Импорт медной руды и концентрата в январе-июле 2025 года выросли по стоимости на 76% г/г, до $1,51 млрд (против $862 млн годом ранее). Крупным поставщиком медного концентрата в Китай является Быстринский ГОК "Норникеля", расположенный в Забайкальском крае.

Поставки необработанного никеля из России за 7 месяцев текущего года также резко выросли - в 2,7 раза, до $773 млн (с $284 млн годом ранее). Это примерно 51 тысяча тонн по текущим ценам LME. Поставки никелевой руды и концентрата, наоборот, сократились до $187 млн с $284 млн за семь месяцев 2024 года.

Хотя крупнейшие производители российских цветных металлов "Норникель" и "Русал" не включены в санкционные списки ЕС и США, поставки их продукции в Китай стали расти с 2022 года в первую очередь из-за отказов европейских потребителей (самосанкций). В конце 2023 года США установили заградительные пошлины в размере 200% на российский алюминий. ЕС в феврале 2025 года установила квоту для российского алюминия, которая составит 275 тыс. тонн, что эквивалентно 80% от импорта за 2024 год. Полностью импорт алюминия из России будет запрещен к концу 2026 года. Доля Азии в выручке "Русала" выросла в первом полугодии 2025 года до 53% с 43% годом ранее, доля Европы снизилась до 16% с 22% годом ранее.

Повлиял также введенный в апреле 2024 года запрет на поставки российских цветных металлов на склады LME. Продажа на склады LME являлась важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов.

В то же время, импорт палладия из России в Китай за январь-июль в денежном выражении снизился на 22% г/г, до $376 млн (с $482 млн), хотя в июле было поставлено на $91,4 млн против $58,5 млн годом ранее.

Импорт платины за 7 месяцев этого года снизился на 37% г/г, до $443,6 млн (с $706,6 млн годом ранее), в июле поставки оценивались в $98 млн против $105,5 млн в июле 2024 года.

Стоимость импорта платиноидов снизилась, несмотря на рост цены платины и палладия в 2025 году: палладий к концу июля торговался на 33% выше уровня начала года, платина - на 51%.