WSJ сообщила о планах США за счет Венесуэлы сбить цены на нефть до $50 за баррель

Источники издания говорят, что США намерены вытеснить из нефтяной промышленности Венесуэлы Россию и Китай

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Администрация США намерена установить доминирование в нефтяной промышленности Венесуэлы на долгие годы вперед, выдавив оттуда Россию и Китай, что поможет достичь желаемого уровня цен на нефть в $50 за баррель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, рассматриваемый план предполагает установление Соединенными Штатами определенного контроля над государственной нефтяной компанией Венесуэлы PdVSA, в том числе приобретение и продажу большей части ее нефтедобычи, говорят собеседники издания.

В таком случае США могут получить контроль над большей частью нефтяных запасов в Западном полушарии, с учетом месторождений в США и других странах, где американские компании контролируют добычу. План "также может достичь двух основных целей администрации: вытеснить Россию и Китай из Венесуэлы и снизить цены на энергоносители для американских потребителей". Президент США Дональд Трамп сообщил помощникам, что его усилия могут помочь снизить цены на нефть до желаемого уровня в $50 за баррель.

Но цены на нефть уже достаточно низкие для рентабельной нефтедобычи в самих США. Сейчас американский эталонный сорт WTI стоит $56/баррель, в то время как многие компании считают $50/баррель порогом безубыточности для продолжения бурения, а длительный период низких цен может уничтожить сланцевую нефтеотрасль США, которая была ключевым сторонником Трампа, пишет WSJ.

Трамп и его команда начали частные переговоры с властями Венесуэлы с целью установления контроля над поставками нефти в течение нескольких дней после захвата президента Николаса Мадуро американскими войсками. Новый лидер Венесуэлы, временный президент Делси Родригес, назвала рейд и захват Мадуро "пятном на наших (венесуэльско-американских - ИФ) отношениях", но добавила, что "отношения, например экономические, между США и Венесуэлой не являются чем-то необычным или нетипичным". "Венесуэла должна поддерживать отношения со всеми странами полушария", - сказала она.

PdVSA ранее заявила, что ведет с США переговоры о продаже нефти, и эти переговоры основаны на коммерческой сделке.

Другие источники, знакомые с ходом переговоров, говорят, что США стремятся установить контроль над PdVSA посредством сделки, в рамках которой администрация Трампа будет стремиться приобретать и потенциально распределять нефть компании, в том числе через прошлые и существующие совместные предприятия с такими энергогигантами, как Chevron.

Нефтяные санкции США в последние годы сократили добычу венесуэльской нефти, отрезав ее от многих потенциальных покупателей. В настоящее время Китай является крупнейшим импортером венесуэльской нефти, и контроль США над добычей, маркетингом и распределением даст им значительное влияние на конечное назначение нефти, а также долю прибыли для американских компаний, указывает WSJ.

Bloomberg, в свою очередь, отметил, что китайская госкомпания CNPC сейчас имеет самое большое присутствие в Венесуэле. Лидирующие китайские компании, имеющие интересы в стране, на этой неделе обратились к китайским властям за рекомендациями, как защитить свои инвестиции в стране, чтобы согласовать свои действия с дипломатической стратегией Китая и сохранить существующие претензии на одни из крупнейших в мире запасов нефти.

Трамп объявил во вторник, что Венесуэла поставит США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти, находящейся под санкциями. Министр энергетики Крис Райт заявил на конференции для инвесторов Goldman Sachs в Майами, что США будут продавать заблокированную венесуэльскую нефть "неопределенный период времени".

Как отмечает WSJ, Трамп давно рассматривает увеличение добычи и снижение цен на нефть как экономическое благо и сделал это приоритетом на протяжении всего своего второго срока. Эта инициатива приобрела ещё большую актуальность, поскольку избиратели продолжают выражать опасения по поводу доступности нефти, а рейтинги Трампа падают в преддверии решающих промежуточных выборов.

Еще одной проблемой для плана Трампа является плачевное состояние нефтяной промышленности Венесуэлы, которая годами страдала от недофинансирования. Увеличение добычи потребует десятков миллиардов долларов инвестиций от американских компаний, которые могут опасаться тратить свои средства на фоне низких цен на нефть. Единственной крупной нефтяной компанией, работающей в этом регионе, является Chevron, и у новых участников рынка нет связей, персонала и логистических возможностей для быстрого старта. Аналитики говорят, что для значительного увеличения добычи там потребуются годы, говорится в публикации.

По словам источников, знакомых с ситуацией, переговоры о том, как США могли бы начать реализацию плана по использованию венесуэльской нефти, продолжаются, ведутся переговоры с руководителями нефтяных компаний. Такие контакты прошли в среду в Майами, в пятницу у Трампа запланирована встреча с руководителями нефтяных компаний Chevron, Exxon и других в Белом доме.