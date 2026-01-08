Поиск

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американские нефтяные компании хотят получить "серьезные гарантии" от Вашингтона, прежде чем вкладывать средства в Венесуэлу, пишет Financial Times после переговоров американских чиновников с представителями ведущих американских нефтекомпаний в Майами.

Президент США Дональд Трамп пригласил руководителей крупнейших энергетических компаний страны на встречу в Белом доме в 9 января. Ожидается, что руководители компаний будут настаивать на предоставлении президентом надежных юридических и финансовых гарантий, прежде чем они согласятся инвестировать в Венесуэлу, говорят источники издания, знакомые с планами нефтяников.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что американские нефтяные компании могут "получить компенсацию от нас или за счет выручки", если они инвестируют в Венесуэлу. Однако руководители компаний сохраняли осторожность, а некоторые ссылались на непоследовательную политику.

"Никто не хочет туда идти, когда один случайный гребаный твит может изменить всю внешнюю политику страны", - сказал FT один частный инвестор, специализирующийся на энергетике.

Дискуссии в Майами в среду состоялись всего через несколько часов после того, как Трамп заявил, что Венесуэла передаст миллионы баррелей нефти зафрахтованным США судам, которые доставят нефть в США для переработки. Как отметила FT, Белый дом заявил, что Вашингтон будет контролировать венесуэльскую нефть "бессрочно", лишая жизненной силы одного из основателей ОПЕК.

После бомбардировок Ирана и Нигерии "Венесуэла стала третьим производителем нефти в ОПЕК, подвергшимся нападению со стороны США за последний год", заявил Билл Фаррен-Прайс из Оксфордского института энергетических исследований. "Это глобальная повестка дня, которая будет все больше подчинять мировую торговлю энергоресурсами условиям США", - сказал он.

Однако план Трампа по возрождению нефтяного сектора Венесуэлы уже вызвал скептицизм у руководителей американских компаний, которые считают, что политические и юридические риски в сочетании с низкими ценами на нефть являются серьезными препятствиями.

Министр энергетики США Крис Райт встретился с высокопоставленными представителями компаний Chevron и ConocoPhillips и передал им послание Трампа о том, что крупнейшие нефтяные компании Америки должны вложить миллиарды долларов в пострадавшую энергетическую отрасль Венесуэлы. США 7 января также дали понять, что откроют двери для американских нефтесервисных компаний, работающих в Венесуэле, и начнут отменять некоторые санкции, которые препятствуют развитию экономики страны.

Однако Райт, выступая на конференции Goldman Sachs в Майами, признал, что американские нефтяные гиганты не собираются "вкладывать миллиарды долларов в строительство новой инфраструктуры в Венесуэле на следующей неделе".

"Чтобы крупные игроки вернулись в Венесуэлу, правительство должно предоставить серьезные гарантии, - сказал топ-менеджер крупной энергетической компании из США. По его словам, потребуется время, чтобы увидеть реальные инвестиции в страну, и еще больше времени, чтобы увеличить добычу.

По словам присутствующих на мероприятии, финансовый директор Chevron Эймир Боннер выступила с осторожными заявлениями для инвесторов и не дала никаких указаний на планы по расширению бизнеса в стране в ближайшем будущем. Chevron - единственная американская компания, имеющая лицензию США на экспорт венесуэльской нефти. Она стремится внести изменения в свое соглашение с Минфином США, чтобы продавать больше нефти.

Бывший советник экс-президента США Джо Байдена Амос Хокштейн заявил, что инвестиции в Венесуэлу сопряжены с юридическими, финансовыми и политическими рисками. По его словам, американским нефтяным компаниям необходимо знать, будут ли они защищены после окончания президентского срока Трампа. "Американские компании должны знать, кто их контрагенты. Заключают ли они сделки с правительством Венесуэлы? Является ли правительство Венесуэлы легитимным?"

"В течение следующих трех лет эти компании будут вкладывать деньги, а прибыль получат гораздо позже. И к тому времени Дональд Трамп уже не будет президентом", - добавил Хокштейн.

Соучредитель энергетической инвестиционной группы Kimmeridge Нил МакМахон также заявил, что американским компаниям потребуются официальные финансовые гарантии от администрации, прежде чем они начнут вкладывать деньги.

