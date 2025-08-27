Поиск

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Татнефть" в первом полугодии 2025 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 58,015 млрд рублей, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее, следует из отчета компании.

Результат оказался ниже консенсуса аналитиков, которые ожидали чистую прибыль за полугодие в размере 67,75 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз "Эйлер Аналитические Технологии" (60 млрд рублей)

Выручка в январе-июне составила 878,15 млрд рублей, что на 5,7% меньше, чем в первом полугодии 2024 года.

От продажи нефти компания получила 482,6 млрд рублей (-20%) выручки (из них межсегментная реализация - почти 221 млрд рублей), от реализации нефтепродуктов - 560,93 млрд рублей (+4,1%).

Выручка шинного бизнеса составила 24,9 млрд рублей, что на 10,4% выше показателя первого полугодия 2024 года.

