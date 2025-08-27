Запасы нефти в США сократились за неделю на 2,39 млн баррелей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,39 млн баррелей - до 418,3 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 22 августа, уменьшились на 1,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,79 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 838 тыс. баррелей.