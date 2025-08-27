Поиск

Выкуп доли в "дочке" у владельцев сети "Молния"/SPAR обошелся АПРИ в 1,7 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Девелопер ПАО "АПРИ" выкупил долю в дочернем ООО "Специализированный застройщик "Привилегия Партнерс-3" за 1,74 млрд рублей, говорится в отчетности ПАО.

"В первом полугодии 2025 года был осуществлен выкуп доли неконтролирующего участника ООО "Специализированный застройщик "Привилегия Партнерс-3" (проект "Притяжение", Челябинск). Сумма сделки 1 млрд 740 млн 500 тыс. рублей при рыночной оценке 1 млрд 902 млн 606 тыс. рублей", - отмечается в отчетности.

Как сообщалось, в марте этого года АПРИ увеличил с 50% до 100% долю в СЗ "Привилегия Партнерс-3". Половина уставного капитала этой компании ранее принадлежала ООО "Молния Финанс", которое владеет ООО "Молл" - продуктовым ритейлером, развивающим на Урале сеть магазинов "Молния"/SPAR.

ООО "Молния Финанс", согласно ЕГРЮЛ, в равных долях принадлежит своему гендиректору Дмитрию Бухарину и Игорю Бобину.

СЗ "Привилегия Партнерс-3" осуществляет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. В 2023 году общество вело работы по строительству первой очереди одного из флагманских проектов "АПРИ" в Челябинске - микрорайона комфорт-класса "Притяжение" с горнолыжной трассой, спортивными пространствами и парком аттракционов в шаговой доступности.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости, в портфеле ГК насчитывается 14 проектов, два из них реализованы.

ПАО "АПРИ" летом 2024 года провело IPO и привлекло 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей. По данным компании, ООО "ОК-Финанс" владеет 89,7% акций девелопера. Еще 10,3% акций находится в свободном обращении. Крупнейшим акционером "ОК-Финанс" является Тимофей Карабинцев, которому принадлежит 38,7% ООО.

Урал АПРИ ОК-Финанс ООО "Молл"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

Акции "Татнефти" подешевели после выхода отчета за полугодие по МСФО

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

Силуанов заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году может составить не менее 1,5%

Силуанов заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году может составить не менее 1,5%
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });