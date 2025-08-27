Выкуп доли в "дочке" у владельцев сети "Молния"/SPAR обошелся АПРИ в 1,7 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Девелопер ПАО "АПРИ" выкупил долю в дочернем ООО "Специализированный застройщик "Привилегия Партнерс-3" за 1,74 млрд рублей, говорится в отчетности ПАО.

"В первом полугодии 2025 года был осуществлен выкуп доли неконтролирующего участника ООО "Специализированный застройщик "Привилегия Партнерс-3" (проект "Притяжение", Челябинск). Сумма сделки 1 млрд 740 млн 500 тыс. рублей при рыночной оценке 1 млрд 902 млн 606 тыс. рублей", - отмечается в отчетности.

Как сообщалось, в марте этого года АПРИ увеличил с 50% до 100% долю в СЗ "Привилегия Партнерс-3". Половина уставного капитала этой компании ранее принадлежала ООО "Молния Финанс", которое владеет ООО "Молл" - продуктовым ритейлером, развивающим на Урале сеть магазинов "Молния"/SPAR.

ООО "Молния Финанс", согласно ЕГРЮЛ, в равных долях принадлежит своему гендиректору Дмитрию Бухарину и Игорю Бобину.

СЗ "Привилегия Партнерс-3" осуществляет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. В 2023 году общество вело работы по строительству первой очереди одного из флагманских проектов "АПРИ" в Челябинске - микрорайона комфорт-класса "Притяжение" с горнолыжной трассой, спортивными пространствами и парком аттракционов в шаговой доступности.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости, в портфеле ГК насчитывается 14 проектов, два из них реализованы.

ПАО "АПРИ" летом 2024 года провело IPO и привлекло 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей. По данным компании, ООО "ОК-Финанс" владеет 89,7% акций девелопера. Еще 10,3% акций находится в свободном обращении. Крупнейшим акционером "ОК-Финанс" является Тимофей Карабинцев, которому принадлежит 38,7% ООО.