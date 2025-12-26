Обход Адлера планируется построить за 100 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость строительства обхода Адлера, определенная в размере 100 млрд рублей, является окончательной, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Больше 100 млрд будет стоимость (обхода Адлера - ИФ). Проект из экспертизы вышел, это уже окончательная сумма, за которую мы должны построить", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

Вице-премьер уточнил, что это сложный и дорогостоящий проект.

"Более 8 км только тоннель, сложная развязка. Вообще дороги в Сочи сложные: сложные горы, сложные грунты", - объяснил он.

Говоря о сроках, Хуснуллин выразил надежду, что летом 2027 года работы будут закончены.

Строительство десятикилометрового обхода Адлера, который войдет в состав перспективной дороги от федеральной трассы М-4 "Дон" до Сочи, разделено на несколько этапов. Большую часть искусственных сооружений в микрорайоне Кудепста и селе Высоком возведут в рамках IV этапа, положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство которого получили в январе этого года.

Ранее сообщалось, что стоимость этого участка составит 74 млрд рублей.

Глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко сообщал, что скоростная автомобильная дорога М-4 "Дон" - Сочи, которая станет дублером существующей трассы Джубга-Сочи (А-147) в Краснодарском крае, будет эксплуатироваться на платной основе.

Существующая дорога Джубга-Сочи (А-147) протяженностью 171 км является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, перегруженный в летний период. Время пути на существующем маршруте составляет в среднем 10 часов.

Протяженность новой скоростной четырехполосной автомобильной дороги составит 152 км. Она будет отходить от федеральной трассы М-4 "Дон" в районе города Горячий Ключ и заканчиваться на участке обхода микрорайона Адлер, в районе аэропорта Адлера. Дорога будет соответствовать II категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч.