ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Оператором "Пушкинской карты" ВТБ станет с 1 января

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ планирует присоединить Почта банк в период майских праздников 2026 года, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"В майские праздники 2026 года Почта банк будет напрямую присоединен к банку ВТБ. До этого определенная часть клиентов будет мигрирована, кредитный портфель цессирован", - рассказал он.

Пьянов напомнил, что "Пушкинская карта", оператором которой сейчас является Почта банк, с 1 января 2026 года перейдет к ВТБ. "Поскольку пик использования нашими клиентами "Пушкинской карты" для посещения музеев, выставок, кинотеатров приходится на январские праздники, мы решили таким образом обезопасить клиентский опыт, поэтому оператором "Пушкинской карты" с 1 января 2026 года становится ВТБ", - пояснил он.

Собрание акционеров ВТБ по вопросу присоединения Почта банка пройдет 19 февраля в заочной форме. Реестр для участия в собрании акционеров закроется 23 января.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. В конце 2024 года ВТБ выкупил долю "Почты России" в Почта банке и консолидировал 100% акций кредитной организации. Почта банк по итогам третьего квартала 2025 года занимает 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

В июне 2025 года ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма - Российского национального коммерческого банка (РНКБ).