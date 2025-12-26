ОАК добилась роста по основным экономическим показателям и в 2026 г. рассчитывает на прибыль

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") в 2025 году добилась роста по всем основным экономическим показателям, в 2026 году рассчитывает стать прибыльной, сообщил глава компании Вадим Бадеха в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Задача по изменению тенденции наших экономических показателей была одной из ключевых в этом году. Хочу сказать, что мы эту задачу выполнили. Мы добились роста по всем нашим основным экономическим показателям, в том числе мы говорим о повышении рентабельности нашей деятельности. Задача была в этом году выйти на нулевой уровень рентабельности. Я думаю, что мы максимально к этой задаче приблизимся и в будущем году абсолютно точно выйдем в "плюс". (...) В будущем году планируем выйти на безубыточность и прибыльность", - сказал он.