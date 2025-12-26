Поиск

Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

Фото: Арина Антонова/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Экспортеры продолжают активно продавать валюту на внутреннем рынке даже при обнуленном нормативе, заявил радио РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы видим, что экспортеры даже в отсутствие норматива продают валюту очень активно. И даже когда он составлял, по факту, 36% (это 40% умножить на 0,9 - норматив зачисления, норматив продажи), то экспортеры большинство периодов продавали больше, просто в силу того, что фондировать свои внутренние издержки за счет денежного рынка было дороже, чем просто привезти валюты и продать ее", - сообщил он.

"Такого курса, который нам нравится или не нравится, такого нет. Мы говорим, что этот норматив, он нужен для управления динамикой. Если мы видим, что на фоне ожидаемого ослабления, которое я сейчас озвучил, эта динамика будет слишком быстрой, тогда, конечно, этот норматив будет введен", - сказал замминистра, подчеркнув, что при этом Минфин не ждет резких колебаний курса.

Моисеев добавил, что на курсовую динамику оказывают влияние объективные факторы, усиленные инфраструктурными особенностями.

"Классический спрос на валюту, как на защитный актив, он, конечно, сейчас, на мой взгляд, практически отсутствует. Но это не является главной причиной (крепости рубля - ИФ). Главной причиной является наш добрый старый дифференциал процентных ставок. Понятно, когда на депозите можно было получить большую часть уходящего года плюс-минус 20%. Очевидно, что это была отличная инвестиция для физических лиц и для управляющих корпоративными средствами", - отметил замминистра.

Еще одним фактором, влияющим на курс, является продажа Банком России "существенного" объема валюты в рамках операций зеркалирования по бюджетному правилу, добавил он.

"По мере того, как это зеркалирование будет подходить к концу, оно должно подойти к концу в рамках правил, по мере реализации тренда на снижение ставки, которое Банк России уже тоже заявил, я думаю, конечно, динамика валюты несколько поменяется, но драматичного изменения ждать не стоит", - подчеркнул Моисеев. "Я думаю, это не десятки, а единицы процентов (ослабления рубля - ИФ)", - сказал он.

Алексей Моисеев Минфин
