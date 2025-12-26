Nvidia покупает активы стартапа Groq за $20 млрд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Производитель графических чипов Nvidia Corp. покупает активы американского стартапа Groq, занимающегося разработкой высокопроизводительных ИИ-ускорителей, за $20 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на главного исполнительного директора финкомпании Disruptive Алекса Дэвиса.

Disruptive инвестировала более $500 млн в Groq с момента основания стартапа в 2016 году и участвовала в его сентябрьском инвестраунде, в рамках которого Groq привлек $750 млн и был оценен примерно в $6,9 млрд.

По словам Дэвиса, Nvidia получит все активы Groq, за исключением облачного бизнеса.

Покупка может стать крупнейшей в истории Nvidia, отмечает CNBC.

Groq сообщил в среду, что заключил с Nvidia неэксклюзивное лицензионное соглашение, в рамках которого Nvidia получит доступ к технологиям стартапа. По условиям соглашения, основатель Groq Джонатан Росс, президент Санни Мадра, а также другие сотрудники стартапа присоединятся к команде Nvidia и будут помогать компании в развитии и масштабировании лицензированных технологий. Финансовая сторона сделки не раскрывается.

Groq будет продолжать работать как независимая компания, говорится в сообщении.

Котировки акций Nvidia повышаются на 0,7% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года они выросли на 40,5%.