"СИБУР" в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 3,8% до почти 140 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" по международным стандартам (МСФО) в первом полугодии 2025 года снизилась на 3,8% до 139,76 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка снизилась чуть более чем на 7% до 529,5 млрд рублей, EBITDA – на 16,7% до 193,57 млрд рублей.

Выручка от реализации полиолефинов снизилась на 9,1% до 216,16 млрд рублей, пластиков – на 10% до 89,44 млрд рублей, эластомеров – выросла почти на 6% до 55,31 млрд рублей.

Операционная прибыль снизилась на 24,2% до 131,47 млрд рублей.

Прибыль по курсовым разницам выросла более чем в 6 раз и составила 98,4 млрд рублей против 15,98 млрд рублей годом ранее.

Капиталовложения выросли до 248,55 млрд рублей со 113,3 млрд рублей годом ранее.