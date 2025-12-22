Alphabet покупает поставщика решений для дата-центров Intersect за $4,75 млрд

Фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Alphabet Inc. покупает поставщика решений для центров обработки данных (ЦОД) и энергетической инфраструктуры Intersect за $4,75 млрд без учета долга.

Как говорится в сообщении Alphabet, компания уже является акционером Intersect. Google (принадлежит Alphabet), наряду с другими инвесторами приняла участие в прошлогоднем инвестраунде Intersect на $800 млн.

Intersect создает инфраструктуру нового поколения для дата-центров и других энергоёмких отраслей. Ее решения предусматривают расположение энергоёмких объектов в непосредственной близости к мощностям газовой и возобновляемой генерации. Активы компании, находящиеся в эксплуатации или на этапе строительства, оцениваются в $15 млрд.

Операционная деятельность компании останется отдельной от Alphabet, отмечается в пресс-релизе. Intersect сохранит свой бренд и продолжит работать под руководством Шелдона Кимбера. Компания будет сотрудничать с командой Google в инфраструктурных проектах, в числе которых строительство их первого совместного дата-центра, совмещенного с энергоинфраструктурой, в Техасе.

Действующие операции Intersect в Техасе и ряд активов в Калифорнии не являются частью сделки, говорится в пресс-релизе.

Акции Alphabet прибавляют в цене 0,6% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 63%.