AB InBev Efes будет работать в РФ под новым обозначением "Напитки Вместе"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Лидер российского пивоваренного рынка AB InBev Efes анонсировала новое коммерческое обозначение компании - "Напитки Вместе" и представила обновленный логотип.

Как сообщается в пресс-релизе компании, "это решение отражает глубокую интеграцию компании в экономику Российской Федерации и новое позиционирование на рынке".

"Утверждение коммерческого обозначения - логичный этап эволюции компании, которая за 25 лет работы в России прошла путь от производителя пива до одного из ведущих игроков индустрии напитков. "Напитки Вместе" отражает текущее позиционирование компании как лидера российского пивоваренного рынка и подчеркивает ее трансформацию в многопрофильного игрока рынка товаров повседневного спроса", - говорится в пресс-релизе.

Портфель "Напитки Вместе" включает более 50 известных брендов пива, сидра, а также безалкогольных напитков в категориях лимонадов, холодных чаев и энергетиков.

"Для компании новое имя - это возможность заявить о себе как о российском бизнесе, амбиции и интересы которого вышли за пределы пивоваренного рынка. За новым именем остаются та же команда, те же высокие стандарты и сильный портфель брендов. Мы продолжаем выполнять все текущие обязательства перед государством, потребителями, партнерами и сотрудниками", - заявил генеральный директор AB InBev Efes ("Напитки Вместе") Николай Тюрников.

Вместе с новым коммерческим обозначением компания представила обновленный логотип. Изменение коммерческого обозначения и логотипа не окажет влияния на портфель брендов, доступность продукции для потребителей и партнеров и бизнес-процессы компании, подчеркивается в пресс-релизе.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса турецкой и бельгийской Anheuser-Busch InBev в России Юридическое объединение российских компаний было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

Как сообщалось, весной 2022 года Anheuser-Busch InBev заявляла, что решила продать свою неконтролирующую долю в российском бизнесе турецкому партнеру. В декабре 2023 года стороны достигли соглашения. Предполагалось, в частности, что после закрытия сделки Anadolu Efes станет единственным владельцем российского бизнеса. Однако, как сообщал РБК, правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отказала Efes Breweries International BV (через нее по всему миру работает турецкая Anadolu Efes) в покупке доли в голландской AB InBev Efes BV (совместное предприятие Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev).

В конце 2024 года указом президента РФ (от 30 декабря, №1131) компания "АБ ИнБев Эфес" была передана во временное управление АО "Группа компаний "Вместе" (зарегистрировано в Москве в августе 2024 года).

У компании в РФ 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса.