Поиск

AB InBev Efes будет работать в РФ под новым обозначением "Напитки Вместе"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Лидер российского пивоваренного рынка AB InBev Efes анонсировала новое коммерческое обозначение компании - "Напитки Вместе" и представила обновленный логотип.

Как сообщается в пресс-релизе компании, "это решение отражает глубокую интеграцию компании в экономику Российской Федерации и новое позиционирование на рынке".

"Утверждение коммерческого обозначения - логичный этап эволюции компании, которая за 25 лет работы в России прошла путь от производителя пива до одного из ведущих игроков индустрии напитков. "Напитки Вместе" отражает текущее позиционирование компании как лидера российского пивоваренного рынка и подчеркивает ее трансформацию в многопрофильного игрока рынка товаров повседневного спроса", - говорится в пресс-релизе.

Портфель "Напитки Вместе" включает более 50 известных брендов пива, сидра, а также безалкогольных напитков в категориях лимонадов, холодных чаев и энергетиков.

"Для компании новое имя - это возможность заявить о себе как о российском бизнесе, амбиции и интересы которого вышли за пределы пивоваренного рынка. За новым именем остаются та же команда, те же высокие стандарты и сильный портфель брендов. Мы продолжаем выполнять все текущие обязательства перед государством, потребителями, партнерами и сотрудниками", - заявил генеральный директор AB InBev Efes ("Напитки Вместе") Николай Тюрников.

Вместе с новым коммерческим обозначением компания представила обновленный логотип. Изменение коммерческого обозначения и логотипа не окажет влияния на портфель брендов, доступность продукции для потребителей и партнеров и бизнес-процессы компании, подчеркивается в пресс-релизе.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса турецкой и бельгийской Anheuser-Busch InBev в России Юридическое объединение российских компаний было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

Как сообщалось, весной 2022 года Anheuser-Busch InBev заявляла, что решила продать свою неконтролирующую долю в российском бизнесе турецкому партнеру. В декабре 2023 года стороны достигли соглашения. Предполагалось, в частности, что после закрытия сделки Anadolu Efes станет единственным владельцем российского бизнеса. Однако, как сообщал РБК, правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отказала Efes Breweries International BV (через нее по всему миру работает турецкая Anadolu Efes) в покупке доли в голландской AB InBev Efes BV (совместное предприятие Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev).

В конце 2024 года указом президента РФ (от 30 декабря, №1131) компания "АБ ИнБев Эфес" была передана во временное управление АО "Группа компаний "Вместе" (зарегистрировано в Москве в августе 2024 года).

У компании в РФ 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса.

AB InBev Efes Напитки Вместе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник заявил, что прогноз кабмина по росту ВВП РФ может быть понижен до 1,2%

Бюджет РФ

Источник сообщил, что дефицит бюджета РФ в 2025 г. может быть выше плановых 1,7% ВВП

Источник сообщил, что дефицит бюджета РФ в 2025 г. может быть выше плановых 1,7% ВВП

Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

Минтранс изучает предложения совладельца Внуково инвестировать в Домодедово

Минтранс изучает предложения совладельца Внуково инвестировать в Домодедово

OpenAI планирует построить крупный дата-центр в Индии

Страховщикам ОМС отвели год на переоформление лицензий для работы на всей территории РФ

Золото дорожает, цена серебра подскочила до максимума за 14 лет

Золото дорожает, цена серебра подскочила до максимума за 14 лет

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Страны ШОС решили создать Банк развития

Страны ШОС решили создать Банк развития

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 48,7 пункта

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 48,7 пункта
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });