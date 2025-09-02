В ЦБ считают, что ситуация с инфляцией в РФ пока укладывается в июльский прогноз

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с инфляцией в РФ пока укладывается в июльский прогноз - 6-7% по итогам 2025 года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Пока можно говорить о том, что инфляция развивается в русле уточненного базового сценария июльского", - сообщил он на пресс-конференции во вторник.

Банк России в июле снизил прогноз по годовой инфляции на 2025 год до 6-7% с 7-8%.

Зампред ЦБ также отметил, что динамика спроса во втором-третьем кварталах складывалась несколько ниже, чем предполагал краткосрочный прогноз и апреля, и июля.