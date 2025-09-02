Поиск

Кабмин поддержал корректировку информирования физлиц об условиях банковских вкладов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект, который модифицирует информирование физических лиц об условиях банковских вкладов при дистанционных сделках, когда моменты подписания и заключения договора могут не совпадать, а также уточняет условия информирования о договорах вклада с переменной процентной ставкой.

Законопроект (№829929-8) был внесен в парламент в январе группой депутатов и сенаторов. Положительный отзыв правительства опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, при применении переменной процентной ставки банки должны указывать значение процентной ставки на дату заключения договора. Теперь формулировка уточняется и предлагается указывать ее на дату подписания договора. Информация об изменении процентной ставки должна предоставляться вкладчику не позднее чем через три рабочих дня с момента ее изменения.

ЦБ получает право устанавливать не только форму, но и порядок заполнения таблицы условий вклада, что по замыслу авторов позволит регулятору обеспечить гибкий подход с учетом используемых на финансовом рынке способов совершения сделок и договорных конструкций.

Кроме того, вносятся изменения, касающиеся расчетных услуг операторов финансовых платформ, уточняется режим работы специального счета. Вводится возможность перечисления средств между бенефициарами на одном специальном счете без изменения общего остатка средств. В пояснительной записке авторы подчеркивают, что это необходимо для упрощения и ускорения расчетов, а также снижения издержек их участников.

Правительство в своем отзыве уточнило, что поскольку законопроект содержит положения, устанавливающие обязательные требования, то нормы закона должны вступить в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования.

