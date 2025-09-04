"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" в ноябре текущего года запустит в работу пятую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"В запуске находится пятая технологическая линия Амурского ГПЗ, в ноябре планируем пустить ее в работу", - сообщил он на сессии Восточного экономического форума "Переработка нефти и газа: локомотив развития региона в период глобальной нестабильности".

На данный момент четыре технологические линии пущены в работу.

Всего проектом предусмотрено строительство на заводе шести технологических линий по 7 млрд кубометров газа с возможностью расширения.

На АГПЗ запущена в работу автоматическая станция налива СУГ и ПФГ (первый пусковой комплекс), сообщается в презентации Маркелова.