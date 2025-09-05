Путин заявил, что протекционистские меры вредят и тем, кто их применяет, и мировой экономике

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Политика протекционизма, проводимая отдельными странами мира, наносит вред как им самим, так и всей международной торговле, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2025.

Отвечая на вопрос о том, принимаются ли протекционистские меры во вред либо во благо, он сказал: "Во вред и тем, кто ее (протекционистскую политику - ИФ) применяет, и во вред мировой экономике и международной торговле. Это ведёт к сепаратизму региональному и страновому".

"Ничего здесь хорошего не будет для тех, кто пытается проводить такую политику, потому что современный мир очень взаимосвязан сильно, исходя из технологического развития, и замкнуться в собственной национальной скорлупе очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности", - считает президент.

Он подчеркнул, что Россия со своей стороны готова сотрудничать с другими странами.

"Мы исходим из того, что мы открыты к сотрудничеству со всеми странами мира, прежде всего, конечно, с теми, кто хочет с нами работать, нашими друзьями. Но мы не отгораживается ни от кого и, думаю, подавляющее большинство, если не все, сидящие в этом зале, согласятся - такая открытость, она выгодна всем, кто придерживается такой точки зрения и такой политики", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарной сессии.