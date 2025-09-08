"СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2025 году на 0,7 млн т до 86,1 млн т

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила прогноз урожая пшеницы в России в 2025 году на 0,7 млн тонн до 86,1 млн тонн.

Как говорится в ее сообщении, наибольший пересмотр в сторону повышения был зафиксирован в Поволжье – на 0,7 млн до 20,2 млн тонн. Это связано с высоким урожаем яровой пшеницы.

Прогноз по центральному региону был увеличен на 0,2 млн тонн до 21,6 млн тонн. Прогноз по югу снижен на 0,2 млн тонн до 30,9 млн тонн, из-за сокращения уборочной площади.

"СовЭкон" отмечает, что впервые с 2015 года Ростовская область не станет крупнейшим производителем пшеницы в РФ. "Продолжительная неблагоприятная погода снизила урожай до 7,6 млн тонн, что поставило регион на один уровень с Краснодарским краем", - говорится в сообщении.

Как ожидается, крупнейшим производителем пшеницы в РФ впервые с 2013 года станет Ставропольский край, сбор пшеницы в котором оценивается в 8,2 млн тонн.