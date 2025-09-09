Поиск

США повысили прогноз средней цены Brent в 2025 году до $67,8 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - СМинэнерго США символически повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год: с $67,22 до $67,8 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2026 год не претерпел изменений - $51,43 за баррель.

По оценке EIA, средняя цена Brent в августе составила $68 за баррель. При этом в ближайшей перспективе аналитики EIA ожидают снижения котировок: до $59 за баррель в среднем в четвертом квартале и до $50 за баррель в начале 2026 года.

"Прогноз цен обусловлен значительным наращиванием запасов нефти по мере увеличения добычи членами ОПЕК+. Мы ожидаем, что мировые запасы нефти в среднем будут увеличиваться более чем на 2 б/с с третьего квартала 2025 года по первый квартал 2026-го. Мы ожидаем, что низкие цены на нефть в начале 2026 года приведут к сокращению поставок как со стороны ОПЕК+, так и некоторых стран, не входящих в ОПЕК, что сдержит наращивание запасов позднее в 2026 году", - говорится в отчете.

