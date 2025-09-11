ЕЦБ повысил прогноз инфляции в еврозоне в 2025-2026 годах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в 2025 году увеличатся на 2,1%, в 2026 году - на 1,7%, сообщил Европейский центробанк после сентябрьского заседания.

Три месяца назад регулятор прогнозировал первый показатель на уровне 2%, второй - 1,6%.

В 2027 году, как ожидается, инфляция составит 1,9%, тогда как ранее прогнозировалось 2%.

ЕЦБ также повысил оценку роста ВВП еврозоны в этом году - до 1,2% с 0,9%. При этом ожидания на следующий год пересмотрены до 1% с ранее прогнозировавшихся 1,1%.

Оценка роста экономики в 2027 году подтверждена на уровне 1,3%.

Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания (базовая инфляция) повысятся на 2,4% в 2025 году, на 1,9% в 2026 году и на 1,8% в 2027 году. Обновленный прогноз на текущий и следующий год совпадает с июньским, тогда как базовая инфляция в 2027 году ранее оценивалась в 1,9%.