ЦБ планирует запустить аналог платформы "Знай своего клиента" для физлиц

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует запустить аналог "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) для физических лиц, она поможет решить проблему блокировки счетов добросовестных клиентов банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Платформа ЗСК заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения "антиотмывочного" законодательства. При этом информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, кредитные организации оценивают своих клиентов самостоятельно.

"Много людей, которые пострадали от мошенников, но важно, чтобы не страдали (из-за блокировки счетов - ИФ) добросовестные люди. Поэтому сейчас улучшаем обмен данными с банками. Кстати, у нас такая же тема с блокировкой была по малому и среднему бизнесу несколько лет назад. И системным решением стало то, что мы создали платформу, платформу Центрального банка "Знай своего клиента", где на базе данных не от одного банка, а от всей банковской системы по признакам мы определяем, какие подозрительные", - сказала Набиуллина.

"Мы сейчас думаем о том, чтобы пойти по такому же пути по физическим лицам, по гражданам, для того, чтобы добросовестные граждане не страдали. Но тем не менее это процесс не быстрый, создание такой платформы", - добавила она.

ЦБ во время пилотирования платформы ЗСК в 2021 году заявлял, что в перспективе планирует распространить ее действие и на физлиц. Но при работе с гражданами отмечался технический нюанс – у них нет универсального идентификатора в отличие от ИП и юрлиц, что не даёт возможности в режиме реального времени анализировать платежную историю.