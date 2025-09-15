Поиск

Проект бюджета РФ на 2026-28 гг. может быть внесен в Госдуму 29 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, как ожидается, поступит в Госдуму за день до крайнего срока.

"Бюджет мы ожидаем 29-го числа", - сказал на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам в понедельник его руководитель Андрей Макаров.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в ближайшее время правкомиссия по бюджетным проектировкам рассмотрит и утвердит основные параметры бюджета.

"Правительство должно внести проект бюджета в Госдуму до 1 октября, в нем необходимо учесть все текущие вызовы. Мы их подробно обсуждали при формировании прогноза социально-экономического развития до 2028 года. В ближайшее время должна пройти наша бюджетная комиссия, где необходимо утвердить все основные параметры, а это доходы и расходы, после этого законопроект будет представлен на заседании правительства РФ", - сказал он.

