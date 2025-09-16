Поиск

ЦБ с 2026 года будет получать данные о майнерах и операторах майнинговой инфраструктуры

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует с 2026 года обеспечить регулярное получение данных, касающихся деятельности майнеров цифровой валюты и операторов майнинговой инфраструктуры. Об этом говорится в проекте Основных направлений развития финансового рынка ЦБ на 2026-2028 годы.

Закон о легализации майнинга в РФ вступил в силу с 1 ноября 2024 года. С этого же дня были запущены специальные реестры ФНС, где должны регистрироваться все юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, а также операторы соответствующей инфраструктуры. Согласно данным ФНС, на конец мая 2025 года в реестрах насчитывается более 1 тыс. участников. Всем майнерам (юрлицам, физлицам и ИП) необходимо ежемесячно отчитываться о намайненной цифровой валюте через специальный раздел в личных кабинетах на сайте ФНС.

Сведения будут собираться ЦБ для оценки и разработки мер по снижению системных рисков, связанных с выпуском и обращением цифровых валют, а также финансовых инструментов, доходность которых привязана к курсу таких валют.

Кроме того, в связи с разрешением финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам финансовые инструменты (ПФИ, ЦФА и ценные бумаги), доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, Банк России будет отслеживать риски вложений инвесторов в данные инструменты, сказано в проекте.

ЦБ в конце мая опубликовал письмо, которое разрешает финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам ПФИ, ценные бумаги и ЦФА, доходность которых привязана к стоимости ETF на криптовалюты.

Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. ЦБ в письме также отмечал, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства.

