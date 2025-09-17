Госдума отклонила законопроект об увеличении бюджетных отчислений из прибыли ЦБ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду отклонила законопроект, предполагающий увеличение доли прибыли Банка России, перечисляемой в федеральный бюджет, с 75% до 80%, против инициативы выступило правительство.

Документ (№855643-8) был внесен депутатами от фракции "Справедливая Россия" в начале марта, он предлагал с 2025 г. увеличить норматив прибыли ЦБ, подлежащей перечислению в бюджет, до 80%. Как подчеркивали авторы инициативы, эта мера позволит увеличить неналоговые доходы бюджета без повышения налоговой нагрузки. По мнению авторов, дополнительная прибыль могла бы быть направлена на льготное кредитование фермеров и развитие программ сельской ипотеки.

Правительство в официальном отзыве на законопроект указало на негативные последствия такой инициативы.

"Реализация предлагаемого законопроектом положения приведет к снижению доли прибыли, направляемой Банком России на покрытие убытков, связанных с выполнением своих функций, а также в резервный фонд, который предназначен для обеспечения стабильной деятельности Банка России при выполнении законодательно закрепленных за ним функций. С учетом изложенного правительство РФ не поддерживает законопроект", - говорилось в документе.

После утверждения годовой финансовой отчетности совет директоров ЦБ перечисляет в федеральный бюджет 75% фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов. Оставшаяся прибыль Банка России направляется в резервы и фонды различного назначения. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 гг. отмечалось, что доходы от прибыли ЦБ в 2025 году не планируются. В 2026 году в бюджет может поступить 51 млрд рублей, а в 2027 году - 321,8 млрд рублей.