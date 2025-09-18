Рубль в четверг немного опустился к юаню на фоне усиления волатильности на рынке нефти

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль понизился на фоне небольшого усиления волатильности на рынке нефти. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,6995 руб., что на 1,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 сентября на 17,38 копейки, до 83,1725 руб./$1, и повысил курс евро на 67,79 копейки, до 98,9773 руб./EUR1.

"Рубль в результате негативного старта и кратковременного ослабления обновил минимум недели к юаню, который достигал отметки 11,72 руб. Затем российская валюта резко укрепилась, но вскоре сдала позиции. Однако импульс ослабления тоже не получил развития, наблюдалась затухающая консолидация в небольшом плюсе. Фактор налогового периода пока лишь удерживает курс рубля от устойчивого снижения. Правда, пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 и 29 сентября. Однако с приближением к нему все больше копаний будут продавать иностранную валюту для уплаты налогов, что временно увеличит ее предложение", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Курс рубля фундаментально может быть достаточно крепким, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Конечно, на курс влияет и внешняя конъюнктура, но и наша денежно-кредитная политика. Сейчас укрепление курса, которое было летом, все заметили, это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько слаб, но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть достаточно крепким", - сообщила Набиуллина на Московском финансовом форуме в четверг.

Она отметила, что курс формируется под действием рыночных факторов.

"Когда задают вопрос про курс, я предлагаю все-таки вспомнить, что валютный рынок – это рынок, и на нем действуют те же рыночные законы", - заявила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что беспокойство у экономических агентов обычно вызывает не ослабление или укрепление курса, а его значительные колебания, важна предсказуемость курсовой динамики.

"Низкая инфляция – это более стабильный курс, более предсказуемый, тот, который может и бюджет рассматривать, и компании", - добавила председатель ЦБ.

ЦБ РФ не считает дальнейшее снижение ключевой ставки безальтернативным вариантом.

"Не предопределено (ее последующее снижение - ИФ)", - сказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред Банка России Алексей Заботкин.

Комментируя последние данные по инфляции, зампред ЦБ повторил заявление по итогам сентябрьского совета директоров ЦБ. "Показатели устойчивых темпов роста цен держатся в диапазоне 4-6% в пересчете на год", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли по последним данным о темпах роста цен в РФ говорить о продолжении дезинфляционного тренда.

Заботкин также отметил, что хотя инфляционные ожидания населения и снизились (в сентябре до 12,6% с 13,5% в августе), но все еще остаются высокими.

Нефть

Цены на нефть вновь развернулись вниз и умеренно снижаются вечером в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве опускается на 0,62%, до $67,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевеют на 0,61%, до $63,66 за баррель.

Министерство энергетики США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

В среду ФРС США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 сентября повысилась на 4 базисных пункта, до 16,83% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяца, напротив, в четверг опустились на 3 базисных пункта, до 17,66% и 18,93% и 20,69% годовых соответственно.