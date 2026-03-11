В Анапе скоро завершат эксперимент по засыпке одного из пляжей чистым песком

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Анапе скоро завершится эксперимент, в рамках которого один из загрязненных в 2025 году мазутом пляжей будет засыпан чистым песком, после чего Роспотребнадзор сможет дать оценку этой работе, сообщил на выставке MITT президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Прошлый год был очень тяжелый для Анапы. Там загрузка отелей где-то была в районе 40% с копейками. По большому счету, это отрицательные финансовые результаты у всех. То есть надо понимать, что бизнес в прошлом году выживал за счет денег, которые достали из кармана собственники объектов размещения или просто из каких-то прошлых доходов людям выплатили зарплату", - сказал он.

По словам Уманского, сейчас курорт ждет главной позитивной новости - что пляжи откроют.

"Но при этом я могу сказать совершенно точно, что официально Роспотребнадзор уже заявил, что море соответствует всем нормативам. То есть купаться можно. Вот мы сейчас ведем речь только о пляжах. Насколько они соответствуют заявленным требованиям Роспотребнадзора. Все это время проводилась очистка. Сейчас проводится эксперимент на одной из территорий в Анапе по насыпке чистого нового песка, который вот должен в ближайшее время завершиться, и должна быть оценка Роспотребнадзора дана этому пляжу соответственно", - добавил Уманский.

Он подчеркнул, что турбизнес в Анапе очень рассчитывает на то, что все-таки в этом году сезон состоится.

В феврале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в селе Витязево на тестовом участке протяженностью в один километр арендатор пляжа начал отсыпку дополнительного слоя чистого песка толщиной не менее 50 сантиметров. Песок завозится с карьера и максимально схож по составу с оригинальным. Он также предложил открыть для купания галечные пляжи курорта.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 февраля заявила, что пока пляжи Анапы недостаточно очищены, чтобы можно было разрешить купание на них детям, но выразила надежду, что к летнему сезону эта работа успешно завершится.