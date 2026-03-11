В России в феврале выпуск готового проката сократился на 7,7% г/г

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россия в феврале 2026 года сократила выпуск готового проката на 7,7% в годовом исчислении, до 4,3 млн тонн, по предварительным данным "Корпорации Чермет".

За два месяца этого года выпуск проката уменьшился на 8,3%, до 8,9 млн тонн.

Выпуск стали составил прошлом месяце 4,9 млн тонн (падение на 11,9% в годовом выражении). В январе-феврале снижение составило 9,9% (до 10,3 млн тонн).

Производство железной руды в феврале опустилось на 10,4%, составив 7,5 млн тонн, в январе-феврале - на 8,9%, до 16 млн тонн.

Снижение выпуска объемов чугуна составило 7,8% к февралю 2025 года (до 3,8 млн тонн), а за два месяца этого года - 3,9% (до 8,2 млн тонн).

Производство стальных труб в прошлом месяце опустилось на 36%, до 600 тыс. тонн (падение в январе-феврале составило 35%, до 1,2 млн тонн).

"Корпорация Чермет" создана в 1991 году. С ней взаимодействуют все компании, имеющие значительные активы в российской черной металлургии.