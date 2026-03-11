ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 и 2027 годах

Фото: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,53 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Аналитики альянса вновь подтвердили свою оценку, впервые озвученную еще в августе 2025-го.

ОПЕК в актуальном отчете символически изменила прогноз мирового спроса на нефть в 2025 году - со 105,14 млн б/с до 105,15 млн б/с; в 2026-м - со 106,52 до 106,53; в 2027-м - со 107,86 млн б/с до 107,87 млн б/с. Таким образом, рост спроса в следующем году к прогнозному уровню текущего года может составить 1,34 млн б/с, что также соответствует оценке ОПЕК, сделанной в прошлом месяце.

По мнению аналитиков ОПЕК, страны, не входящие в ОЭСР, останутся главными драйверами увеличения мирового потребления нефти: в 2026 году на их долю придется 1,23 млн б/с прироста, в 2027-м - 1,24 млн б/с. В то же время, страны ОЭСР в текущем году добавят к приросту мирового нефтяного спроса только 150 тыс. б/с, в 2027-м - 110 тыс. б/с.

По предварительным данным за январь, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР снизились к предыдущему месяцу на 19,9 млн баррелей - до 2,824 млрд баррелей. Это на 70,5 млн баррелей выше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 9,8 млн баррелей выше, чем в среднем за последние пять лет, но на 103,1 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР в январе снизились к декабрю на 16,9 млн баррелей, до 1,511 млрд баррелей, нефти - на 3 млн баррелей, до 1,313 млрд баррелей.