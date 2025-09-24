РФ в 2026 г. может более чем вдвое сократить финансирование транспортной субсидии для промэкспортеров

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование одной из наиболее востребованных мер поддержки экспортеров - транспортной субсидии, позволяющей компенсировать часть затрат на логистику при поставках промышленной продукции за рубеж, - на 2026 год прогнозируется на уровне 2,4 млрд рублей, что в 2,4 раза меньше суммы текущего года (5,9 млрд рублей). Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с пояснительной запиской к проекту бюджета РФ на 2026-2028 гг.

В 2027-2028 годах размер логистической субсидии для экспортеров, как ожидается, значительно увеличится – до 9,1 млрд рублей и 10,2 млрд рублей соответственно.

Ранее Минпромторг РФ сообщал, что на фоне снижения финансирования намерен сделать транспортную компенсацию более точечной. "Субсидию на транспортировку будем переделывать под ключевые маршруты и ключевые продукты. То есть мы, скорее всего, оставим логистическую субсидию под те маршруты, которые "не поедут" без субсидии", - говорил журналистам в начале сентября замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов. В качестве примера таких направлений он называл страны Южной Азии, Африки и Латинской Америки.

В 2026 году помимо транспортной субсидии, как ожидается, более чем в вдвое сократится объем другой меры поддержки экспортеров по линии Минпромторга - через компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и омологацию существующей промышленной продукции для внешних рынков. Если в текущем году на эти цели было заложено 3,8 млрд рублей, то на следующий год уже 1,6 млрд рублей.

В 2027 году выделение средств на создание конкурентоспособной промышленной продукции для внешних рынков за счет НИОКР и омологации не предусмотрено. В 2028 году финансирование меры планируется возобновить в объеме 4,5 млрд рублей.

Размер средств, заложенных в проекте бюджета на предстоящую "трехлетку" на компенсацию ставок по экспортным кредитам и страховой премии по ним, на 2026 году составляет 5,8 млрд рублей, на 2027 год - 12,5 млрд рублей, на 2028 год - 27,3 млрд рублей. В бюджете этого года на данную меру поддержки предусмотрено 16,9 млрд рублей. Еще 6,9 млрд рублей в 2026 году, 2,8 млрд рублей в 2027 году и 23,7 млрд рублей в 2028 году планируется выделить Росэксимбанку на льготное кредитование производства высокотехнологичной продукции (в текущем году заложено финансирование в объеме 10 млрд рублей).

В целом, по данным источника, объем финансирования национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в 2026 году должен составить 52 млрд рублей, в 2027 году - 57 млрд рублей, в 2028 году - 155 млрд рублей.



