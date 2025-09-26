Brent подорожала до $69,52 за баррель

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут и могут завершить неделю самым сильным ростом более чем за три месяца.

К 8:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,14%), до $69,52 за баррель. В четверг Brent подорожала на $0,11 (0,16%), до $69,42 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,2 (0,31%), до $65,18 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,01 (0,02%), до $64,98 за баррель.

С начала недели оба контракта выросли в цене более чем на 4%, что является самым сильным подъемом с начала июня. Поддержку рынку оказали данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. По данным Минэнерго страны, резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 607 тысяч баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 800 тысяч баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

Росту цен на нефть способствует усиление опасений относительно российских поставок, а также новых заявлений президента США Дональда Трампа, который накануне призвал Турцию отказаться от покупки нефти из России.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг поставок нефти из иракского Курдистана. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн ранее заявил, что экспорт топлива из региона может возобновиться уже на этой неделе и со временем может достичь 500 тысяч баррелей в сутки.