Крупнейшие банки РФ начнут соблюдать нацнорматив краткосрочной ликвидности с 30 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 30 октября 2025 года начнут соблюдать новый национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) вместо действующего Базельского норматива, говорится в сообщении регулятора.

Изменения позволят точнее оценивать риски СЗКО за счет учета особенностей российского финансового рынка. Среди основных новаций - расширение состава высоколиквидных активов и уточнение коэффициентов оттока денежных средств.

Впервые представить отчетность по ННКЛ банки должны будут по состоянию на 1 ноября 2025 года. Поскольку форма отчетности для нового норматива по планам вступит в силу в январе 2026 года, до этого банки будут представлять данные по ННКЛ в составе действующих форм для базельского норматива. Необходимые пояснения по заполнению форм отчетности Банк России направит СЗКО дополнительно.

Для снижения рисков концентрации в высоколиквидые активы (ВЛА) ЦБ предусмотрел ограничения на вложения в ценные бумаги. Облигации могут быть включены в ВЛА, только если у банка не более 30% выпуска. При этом для вложений, сформированных банком до 1 января 2025 года, переход к этому ограничению будет постепенным - до конца 2027 года.

Кроме того, регулятор исключил возможность улучшения норматива за счет средств на ностро-счетах, по которым практически нет операций (то есть, по сути, это долгосрочные размещения) и установил переходный период для повышения коэффициента оттока по средствам Федерального казначейства (с текущих 40% до 45% с 1 января 2027 года). ЦБ также повысил пороги крупности вкладов физлиц, к которым применяются более высокие коэффициенты оттока, чтобы точнее дифференцировать такие средства по уровню стабильности.

ЦБ обещает, что режим соблюдения ННКЛ будет гибким. У СЗКО сохранится возможность воспользоваться безотзывной кредитной линией (БКЛ), но только для покрытия недостатка ВЛА (планируется в размере не более 20 п.п. норматива). Плата за БКЛ будет зависеть от ее величины и срока включения в расчет ННКЛ. Чтобы переход с НКЛ был плавным, в 2025 году минимальное значение нового норматива составит 80%, а уже с 1 января 2026 года - 100%.