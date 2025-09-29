Поиск

Планы финансирования авиапрома в РФ в 2026-2027 гг. могут урезать почти на 40%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Объем финансирования госпрограммы "Развитие авиационной промышленности" в 2026-2027 гг. может составить 72,5 млрд руб., что на 39% меньше, чем заложено на этот период в действующем федеральном бюджете.

Согласно проекту бюджета на следующую трехлетку, который внесен в Госдуму в понедельник, на 2026 год на программу заложено 34,7 млрд руб., на 2027-й - 37,8 млрд руб. В действующем бюджете средства были запланированы в объеме 65,1 млрд и 53 млрд руб. (всего - 118,1 млрд руб.). На 2028 год в проекте стоит сумма 72,8 млрд руб.

Предыдущая версия законопроекта предполагала выделение в 2026 году 43,4 млрд руб., в 2027 - 44,5 млрд руб., в 2028 - те же 72,8 млрд руб., сообщал источник "Интерфакса", ознакомившийся с пояснительной запиской к проекту.

Ожидается, что субсидии будут направлены на такие статьи, как частичное погашение кредитов авиапроизводителей, взятых на создание семейства самолетов МС-21 (2,5 млрд руб. в 2026 г., по 1,97 млрд - в 2027-2028 гг.), а также лизингодателей, которые привлекали средства для закупки воздушных судов и авиатренажеров (6,7 млрд руб. в 2026 г., 7,4 млрд - в 2027-м, 30,3 млрд руб. - в 2028-м). Госкорпорация "Ростех", которая курирует предприятия авиапрома, может получить в виде имущественного взноса на возмещение затрат на уплату купонов по облигациям в 2026 году - 10,4 млрд руб., в 2027-м - 4,3 млрд руб., в 2028-м - 10,5 млрд руб.

Большая часть предприятий российского авиапрома сконцентрирована в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и АО "Вертолеты России" (оба входят в "Ростех"). Созданием самолетов регионального класса занимается также "Уральский завод гражданской авиации".

