Qiwi вновь отсрочила платежи в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя

Fusion Factor Fintech сослалась на трудности в российском бизнесе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров группы Qiwi одобрил отсрочку двух платежей в размере 11,8 млрд рублей и 3 млрд рублей в рамках сделки по продаже АО "Киви" до 31 мая 2025 года, сообщила группа.

Это третья отсрочка платежа в размере более 11 млрд рублей, который изначально требовалось внести до 19 мая 2024 года. По просьбе покупателя Qiwi сначала продлила сроки до 19 августа, а затем еще раз - до 19 ноября. Платеж на 3 млрд рублей группа отсрочила впервые.

В релизе Qiwi говорится, что 14 ноября Fusion Factor Fintech снова обратилась к группе с просьбой о переносе сроков второго и третьего платежей, поскольку трудности в российском бизнесе существенно осложнили ее способность своевременно выполнять свои платежные обязательства.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Взаиморасчеты по сделке предполагали рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет: 11,9 млрд рублей должны быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки (до 19 мая), остальное - четырьмя равными долями начиная с IV квартала 2024 года.

Через месяц после сделки, 21 февраля, Банк России отозвал лицензию у Киви банка. В банке была введена временная администрация, а затем назначен ликвидатор в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В марте агентство подало иск к владельцам банка об оспаривании сделки по продаже АО "Киви". Как сообщал представитель АСВ в ходе судебного разбирательства, первую часть платежа по сделке Fusion Factor Fintech уже выплатила, взяв заем у Протопопова. Согласно данным картотеки суда, сумма транша в рамках первого платежа составила 100 млн рублей.