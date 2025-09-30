Поиск

Золото завершает сентябрь ростом на 10%, приближается к $3900 за унцию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Золото продолжает дорожать вечером во вторник на опасениях шатдауна в США и надеждах на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex увеличились на 0,3% - до $3865 за унцию. Ранее в ходе сессии контракт поднимался до $3899,2 тыс. за унцию. С начала сентября драгметалл прибавил в цене примерно 10%.

"Золото продолжает бить рекорд за рекордом", - отметили аналитики Commerzbank. При этом они добавили, что инвесторы нарастили большое число "бычьих" позиций в золоте, что повышает риски краткосрочной просадки из-за фиксации прибыли.

"В долгосрочной перспективе ситуация благоприятная для золота за счет ожидаемого снижения ставок, высокого уровня госдолга США и геополитических опасений", - написали эксперты банка.

Аналитики Citi улучшили прогноз для цен на золото на следующий квартал до $4 тыс. за унцию.

