РФ планирует наращивать поставки газа в Китай с "Арктик СПГ 2" и "Сахалин-2"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия, подписавшая в начале сентября ряд документов об увеличении поставок газа в Китай по газопроводам, планирует наращивать поставки и сжиженного природного газа в страну, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2". Об этом сообщил в интервью журналу "Эксперт" министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет", - подчеркнул он.

"Поэтому перспективы сотрудничества в энергетической сфере у России с Индией и Китаем очень хорошие. В том числе проведена большая работа для перехода на взаиморасчеты между странами в национальных валютах. Это динамичный процесс, постоянно идет увеличение в сторону платежей в нацвалютах. Например, "Газпром" сейчас получает оплату за газ в пропорции 50 на 50 – в рублях и юанях", - добавил министр.

Цивилев также сообщил, что Индия, несмотря на то, что США ввели дополнительную пошлину на ее товары из-за покупки российской нефти, от нее не отказалась. "Обсуждается перспектива использования Севморпути для поставок энергоресурсов (нефти, угля, СПГ) в Индию. Напомню также, что Россия участвует в строительстве крупнейшей индийской АЭС "Куданкулам" и планирует новые проекты в области мирного атома", - заметил он.

По словам министра, Россия расширяет взаимодействие с африканскими странами "по линии межправительственных комиссий, число которых растет", в частности, он возглавил МПК с Мали и в июле провел ее первое заседание в ходе визита в государства Сахеля (созданный в сентябре 2023 года межгосударственный альянс Нигера, Буркина-Фасо и Мали).

"До конца года рассчитываем на завершение создания межправкомиссий с Буркина-Фасо и Нигером. Мы договорились с министрами энергетики стран Сахеля о расширении сотрудничества. При этом мы не ограничиваемся сферой ТЭКа, а рассматриваем весь комплекс мер, направленный на сбалансированное и эффективное развитие экономики африканских стран. В частности, есть возможность реализовывать совместные проекты, дающие эффект сразу для нескольких стран, - это совместное использование портов, строительство железных дорог, аффинажных заводов и прочее", - сказал Цивилев.