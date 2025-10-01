В Пермском крае при обрушении породы на руднике "ЕвроХима" погиб человек

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Березниках произошло обрушение горной породы на Усольском калийном комбинате "ЕвроХима" (ООО "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат"), погиб человек, сообщает сайт Госинспекции труда Пермского края.

"Из извещения, направленного работодателем в адрес инспекции, следует, что 30 сентября произошло обрушение горной массы, в результате которого машинист горных выемочных машин 5 разряда оказался под завалом, впоследствии скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

В отношении работодателя проведут проверку. Если на предприятии будут выявлены нарушения требований трудового законодательства, будут приняты меры административного характера.

Свое расследование инцидента проводит Ростехнадзор.

Усольский калийный комбинат разрабатывает три участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей: Палашерский, Балахонцевский и Белопашнинский.