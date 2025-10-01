Поиск

В Пермском крае при обрушении породы на руднике "ЕвроХима" погиб человек

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Березниках произошло обрушение горной породы на Усольском калийном комбинате "ЕвроХима" (ООО "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат"), погиб человек, сообщает сайт Госинспекции труда Пермского края.

"Из извещения, направленного работодателем в адрес инспекции, следует, что 30 сентября произошло обрушение горной массы, в результате которого машинист горных выемочных машин 5 разряда оказался под завалом, впоследствии скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

В отношении работодателя проведут проверку. Если на предприятии будут выявлены нарушения требований трудового законодательства, будут приняты меры административного характера.

Свое расследование инцидента проводит Ростехнадзор.

Усольский калийный комбинат разрабатывает три участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей: Палашерский, Балахонцевский и Белопашнинский.

ЕвроХим Ростехнадзор Пермский край Усольский калийный комбинат Березники
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд

Российский ВВП в августе вырос на 0,4%, за январь-август рост составил 1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Годовая инфляция в России к концу сентября замедлилась ближе к 8%

Росстат отметил ускорение роста цен на бензин с 23 по 29 сентября до 0,8% с 0,62%

Кабмин предложил отменить льготу по НДС для обслуживания банковских карт

Кабмин предложил отменить льготу по НДС для обслуживания банковских карт

ЦБ раскритиковал предложения "Газпрома" о продлении спецмер в корпоративном управлении

Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

В ВСС ждут дискриминации лицензий медстраховщиков в случае изменения закона об ОМС

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });