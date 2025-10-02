Уолл-стрит закрылась в плюсе, S&P 500 обновил рекорд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, несмотря на приостановку работы правительства страны.

Работа правительственных учреждений была приостановлена в среду с 0:00 часов по восточному времени США (7:00 мск). До этого времени в стране действовал закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте сроком до 30 сентября. Палата представителей Конгресса ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября, но в среду его не смог принять Сенат, что привело к шатдауну.

Разногласия по одобрению законопроекта возникли из-за увеличенных субсидий в рамках закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, более известном как Obamacare, который был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой в 2010 году.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что шатдаун окажется недолгим. "Я, на самом деле, не думаю, что шатдаун окажется таким уж долгим", - заявил Вэнс на брифинге в Белом доме в среду.

Из-за шатдауна в пятницу не будут опубликованы данные министерства труда по занятости - ключевой отчет о состоянии американской экономики, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система.

Согласно опубликованным в среду данным организации ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Сентябрьское снижение связано в том числе с изменением подхода к анализу данных.

В августе, по пересмотренным данным, занятость в Штатах уменьшилось на 3 тыс. рабочих мест. Изначально сообщалась о росте на 54 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49,1 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов.

Акции производителя спортивной экипировки Nike Inc. прибавили в цене 6,4% по итогам торгов на сильной отчетности. Компания сократила чистую прибыль и увеличила выручку в первом финквартале, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка.

Котировки бумаг оператора электростанций AES подскочили на 16,8%. Financial Times со ссылкой на источники написала, что фонд Global Infrastructure Partners близок к покупке этой компании с оценкой на уровне $38 млрд.

Рыночная стоимость General Mills повысилась на 0,6% после новостей, что этот производитель продуктов питания, один из крупнейших в США, закроет три предприятия в штате Миссури.

Occidental Petroleum нарастила капитализацию на 1% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета ведет переговоры о покупке ее нефтехимического подразделения за $10 млрд.

Бумаги канадского производителя лития Lithium Americas взлетели на 23,3% на новостях о приобретении американским правительством 5% компании, а также 5% в литиевом проекте Thacker Pass Nevada, который она реализует в партнерстве с General Motors.

Разработчик процессоров Nvidia Corp. увеличил рыночную стоимость на 0,4%.

Акции Cal-Maine Foods подешевели на 1,2%. Крупнейший в Штатах производитель и дистрибьютор яиц увеличил чистую прибыль на 33% в первом квартале 2026 финансового года, выручку - на 17,4%, но оба показателя оказались ниже ожиданий экспертов.

Котировки бумаг чипмейкера Marvell Technology опустились на 0,2%, до $83,89 за штуку, после того, как аналитики TD Cowen ухудшили рекомендацию для них до "держать" с "покупать", снизив целевую цену до $85 с $90.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,09% и составил 46441,1 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,34% - до рекордных 6711,2 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,42% и составил 22755,16 пункта.