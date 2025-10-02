Поиск

Венгрия подписала десятилетний контракт с Engie на поставку газа с 2028 года

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Венгрия подписала с французской Engie долгосрочный контракт на поставку 4 млрд куб. м газа в виде СПГ (эквивалентно 3,1 млн тонн - ИФ), сообщил в социальных сетях министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Договор вступит в силу с 2028 года и будет действовать в течение 10 лет.

Сийярто отметил, что энергетическая безопасность Венгрии возможна только при наличии максимально широкого круга маршрутов и источников поставок.

"Для нас диверсификация означает не замену одного источника другим, а привлечение новых при сохранении существующих", - подчеркнул Сийярто.

По данным статистического справочника Eni, в 2023 году суммарный импорт газа Венгрией составил 8,2 млрд куб. м (в 2024 году - тот же объем).

Крупнейший поставщик газа в страну - Россия, на которую приходится около 6,8 млрд куб. м. Страна экспортирует его по трубопроводу "Турецкий поток". Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта с "Газпромом", который был заключен на 15 лет в 2021 году. С осени 2023 года к нему действует дополнительное соглашение, позволяющее получать дополнительные объемы газа.

