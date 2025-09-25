МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - София заверила Будапешт в том, что будет и дальше обеспечивать транзит российского газа в Венгрию, сообщил в соцсети пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Сийярто сказал, что болгарская сторона заверила его в том, что София не поставит Венгрию в трудное положение, несмотря на сообщения СМИ о возможном прекращении транзита российского газа в 2026 году", - написал Ковач.

"Болгария останется надежным партнером по транзиту газа в Венгрию", - сказал министр иностранных дел.

Глава правительства Болгарии Росен Желязков 24 сентября сообщал, что Болгария "как часть ЕС присоединится к решениям ЕС о расторжении контрактов на использование или транзит российского природного газа в краткосрочной перспективе - в 2026 году".

Желязков комментировал инициативу ЕС, которая на данный момент представляет собой лишь неутвержденное предложение - решение еще не принято, пояснил представитель правительства Венгрии.